A QUEM JULGAM O 24 DE JANEIRO NA AUDIÊNCIA NACIONAL? ANTOM GARCIA MATOS

Coa historia da vida de Antom Gracia Matos, rematamos com esta serie de publicaçons das biografias das pessoas que seram julgadas este 24J em Madrid.

ANTOM GARCÍA MATOS

Nasceu em Compostela no ano 1968.

Deu começo à sua atividade política na Organizaçom Estudantil E.R.G.A. jogando um papel muito importante no ensino meio.

Partilha a sua atividade estudantil co trabalho como dobrador na empresa “Imaxe Galega”. Organizou no seio da empresa a secçom sindical da “Intersindical Nacional dos Trabalhadores/as Galegos”, passando depois a formar parte da direcçom da zona de Compostela como representante da juventude.

Posteriormente mentras estudava Filologia Galego-Portuguesa, integra-se na Plataforma Estudantil C.A.F. ao mesmo tempo é co-organizador do Grupo Juvenil do B.N.G. na comarca de Compostela, sendo um dos seus representantes no Conselho Comarcal de dita Organizaçom.

Foi um dos fundadores da “Asociación Xuvenil Ferradura”. Formou parte do Grupo Poético “Papá ten fame, nós tamén” e membro da Asociaçom Galega da Língua (AGAL).

Primeira detençom 1988

O 28 de maio de 1988 é detido em Castro Caldelas (Ourense), polos Grupos Especiales de Operaciones GEO, no marco da investigaçom das brigadas de informaçom anti-terrorista de Galiza.

Ao longo da detençom, do traslado e dos interrogatorios, foi golpeado (nos testículos, na cabeça, no estómago, na cara), e também foi encanhonado cumha pistola no pescoço mentras o ameaçavam com mata-lo. Durante este tempo também forom constantes as ameaças psicológicas.

Ingressa na prisom de Pereiro de Aguiar (Ourense) e o 8 de junho é dispersado à prisom de Alcalá Meco (Madrid-2) na que também sofre constantes malheiras noturnas com porras elétricas.

Em 1989 foi julgado por intento de voar com explosivos a estátua equestre de Franco em Ferrol, sendo absolvido desta acçom.

Em 1990 é trasladado ao Centro Penitenciario de Almería, o Acebuche.

Em novembro de 1991 sae a sentencia na que é condenado a 8 anos por integraçom em banda armada e 3 meses por falsidade documental. Sentencia que é recorrida polo que sae em liberdade provisional em julho de 1992 à espera da sentencia definitiva do Supremo; depois de estar quatro anos em prisom preventiva.

Em 1993 o Supremo dita a sentencia definitiva, que nom lhe foi comunicada por meio algum, e ponhem-o em busca e captura, é detido o 24 de julho (diante da casa familiar) e trasladado ao Centro Penitenciario de Picassent (Valencia).

Sae em liberdade definitiva em abril de 1995.

Estuda Capataz Florestal e trabalha como Jefe de brigada em várias campanhas contra incéndios e em empresas do setor florestal até o 2005.

Segunda detençom 2005

O 14 de novembro de 2005 é detido em Compostela, no marco da Operaçom Castinheiras, um operativo da Guardia Civil contra a Assembleia da Mocidade Independentista (AMI) e outros militantes independentistas. Trasladado à Audiência Nacional foi posto em liberdade sem cárregos e o caso rematou arquivándo-se.

Terceira detençom 2019

O 14 de junho de 2019 é detido em Vigo.

Ingresa 5 meses na prisom de Soto del Real (Madrid V) até o 6 de novembro que é trasladado à prisom de Estremera (Madrid VII), onde permanece em regime de 1º grado e isolamento absoluto durante 9 meses.

O 8 de junho de 2020 é trasladado a Teixeiro em régime de 1º grado ordinário.

Enfrenta-se a umha petiçom fiscal de 51 anos.

O 24 deste mês será julgado na Audiência Nacional. Escreve-lhe umhas palavras de ânimo e arroupo a:

ANTON GARCIA MATOS

C.P. Teixeiro

Carretera de Paradela s/n

15310 Teixeiro

Curtis