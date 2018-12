Longe na distância, perto no coraçom

Em três dias remata o 2018, e desde o Organismo Anti-Repressivo Ceivar, nom se nos ocorre melhor maneira de dar-lhe a bem-vinda ao novo ano que concentrando-nos na defesa dos direitos dos que hoje nom podem estar aqui. Fazendo o que melhor sabemos, achegando a solidariedade ali onde faga falha, abrindo umha fenda no muro de formigom.

Eduardo, Teto e Raul, continuam encarcerados e dispersados a centos de quilómetros da terra. Neste 2018 as solidárias cos presos percorremos 106.808 km (o equivalente a mais de quatro voltas arredor da terra) para poder partilhar com eles, e com Diego e Maria que sairom em Maio e Setembro, 40 minutos a través dum vidro. Longe de ficar na casa, seguimos percorrendo fim-de-semana trás fim-de-semana a distância que nos ponham por diante. Iremos até a lua se fai falha!

Neste ano que entra continuaremos na luita, coa mesma ilusom e alegria que até o de agora, coa convicçom de que outro mundo é possível e que só com constância e honestidade poderemos acada-lo. Trabalhando mão com mão, tecendo fino, unindo a nossa voz a cada berro de liberdade.

A nossa solidariedade é imparável!!!

Viva Galiza Ceive, socialista e feminista!!!