Este 24 de Julho novamente convocamos desde o organismo anti-repressivo Ceivar a cadeia humana pola Liberdade, o ato reivindicativo anual no que se exigem a repatriaçom d@s independentistas galeg@s pres@s, a suspensom das estratégias de extermínio carcerário e a liberdade de quem se encontram desterrad@s por participarem no processo de emancipaçom nacional e social da Galiza.

Assim mesmo é também o momento no que, mao com mao, se tece a rede de solidariedade que consegue visibilizar às presas independentistas da Galiza e denunciar as ilegalidades e ilegitimidades que estám a sofrer nas prisons espanholas.

A XI Cadeia humana pola liberdade d@s pres@s independentistas terá lugar o dia 24 de Julho às 18:30 horas na Praça da Galiza, em Compostela.

Depois haverá umha ceia solidária às 21h na Gentalha do Pichel (prega-se confirmar no 628 364 949)

Faz parte da cadeia humana!

A nossa solidariedade é imparável!