Manifestaçom esta sexta-feira na Corunha

A terça-feira eram detidas duas pessoas por feitos relacionados co desalojo do Centro Social Okupado da Corunha A Insumisa, durante o qual producirom-se brutais carregas policiais que rematarom com diferentes pessoas precisando de assistência médica.

A própria terça umha das pessoas detidas era posta em liberdade e a outra ingresava em prisom preventiva, decretada pola juiça de guarda.

Amanhá, sexta-feira 22 de Junho na Praça de Ponte-Vedra na Corunha, convoca-se a todas as pessoas solidárias a assistir a umha manifestaçom em solidariedade coas pessoas represaliadas. Desde Ceivar animamos a todo o tecido associativo e político a participar e espalhar esta convocatória.

SE TOCAM A UMHA RESPOSTAMOS TODAS!