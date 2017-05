Vídeo-crónica do recebimento ao ex-preso independentista Antom Santos

O passado sábado 13 de Maio celebramos com alegria e euforia o recebimento ao Antom depois dos mais de cinco anos de sequestro num ato no que participarom dando-lhe a bem-vinda ademais de Ceivar, a gente do centro social lucense Mádia Leva, a plataforma Que voltem para a casa e Mikel, independentista basco companheiro de Antom na cadeia de Aranjuez.

No seguinte enlace está disponível a vídeo-crónica realizado pola equipa de Galiza Contrainfo. A galeria de imagens do recebimento pode-se ver no seguinte enlace.

De Ceivar queremos agradecer a Gentalha do Pichel, a Mini e Mero, as gaiteiras Paula e Fer, ao técnico de som Jose e a todas as pessoas que figerom possível fazer deste recebimento um momento entranhável.