Iniciativas dentro da campanha de solidariedade com Teto

Perante a insostível s ituaçom de soidade absoluta que está a viver o preso independentista Roberto Rodríguez Fialhega, Teto, na cadeia de Villanubla, en Valladolid (a 427km da terra), o Organismo Popular Anti-Repressivo Ceivar dá inicio a umha campanha dende a que se desenvolveram diferentes iniciativas que, ademais das que a continuaçom exponhemos, iremos anunciando no web.



Denuncia na rua e na cadeia



Por meio de um cartaz, que já está nas ruas de algumhas das principais cidades e vilas galegas, pretendemos socializar a alzar a voz contra o ilegal isolamento absoluto no que se atopa Teto. Fazemos um chamamento a espalha-lo, compartilha-lo, cola-lo... que a nossa denuncia chegue a todos os rincóns para entre todas e todos conseguir que política de extermínio psicológico contra o nosso companheiro cese de inmediato.



Envio masivo de faxes



Também, facilitamos um arquivo pdf para que todas as pessoas solidárias cubrades com os vossos dados pessoais, e depois de cumplimenta-lo e asina-lo nolo fagades chegar escaneado ao correio electrónico Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar

Nós encarregaremo-nos de faze-los chegar à Direcçom da cadeia de Villanubla.





A nossa solidariedade é imparável



Teto nom está só! Convidamos-vos a que lho fagades saber enviando-lhe um postal, umhas letras de carinho, forza e solidariedade.



ROBERTO RODRÍGUEZ FIALHEGA

Centro Penitenciario de Valladolid

Carretera del Adanero Gijón, km 94

47071 Villanubla, Valladolid



ADIANTE A GALIZA SOLIDÁRIA!!!

TETO LIBERDADE!!!