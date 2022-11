I Concurso de Ilustraçom Anti-Repressiva

Comprace-nos apresentar o Primeiro Concurso de Desenho Anti-Repressivo organizado por Ceivar.

OBJETIVO: Fazer um desenho com temática anti-repressiva (liberdade de expressom, presas…)



PRAÇO DE APRESENTAÇOM: Do 5 ao 25 de Abril

PARTICIPANTES:

Poderam participar todas aquelas pessoas que assím o desexem, sem ter em conta a idade.

Só se admitiram dous desenhos por pessoa.

A participaçom no concurso supom a aceitaçom na sua totalidade das bases do mesmo.

O DESENHO:

Os desenhos devem ser originais e inéditos e teram que ter relaçom coa temática das bases: o anti-repressivo.

Se os desenhos tiveram algum texto, este deve estar em galego.

Os desenhos non se assinaram, nim levaram ningum elemento identificativo da pessoa desenhadora.

A técnica será livre e só se poderam usar até cinco cores.

Entregaram-se em formato jpg, png ou pdf e em alta qualidade no correio eletrónico:ceivar@ceivar.org ponhendo no assunto “I Concurso de Ilustraçom”. No corpo da mensagem pora-se o nome e apelidos, o nome do desenho (ou

anónimo), o correio eletrónico e o telefone da ilustradora.

As ilustraçons, que Ceivar considere que nom se ajustam às bases deste Concurso quedaram desqualificadas.

JURADO:

Estará composto por membros de Ceivar.

PREMIO:



Primeiro Premio: Camisola e saca co desenho ganhador e livro fotográfico dos 17 anos de Ceivar.

Segundo Premio: Crachá e lámina co desenho ganhador do segundo premio e livro fotográfico dos 17 anos de Ceivar.

Terceiro e Quarto Premio: Crachá e lámina cos desenhos ganhadores do terceiro e quarto premio.

Ceivar reserva-se o direito a usar as ilustraçons ganhadora em material e campanhas da organizaçom, e as ilustraçons participantes para fazer postalzinhos para escreverlhes às presas.

PARTICIPA E DIFUNDE!