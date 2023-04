Nas ruas e nas prisons, mulheres combativas!

A día de hoje hai 3.468 mulheres presas no Estado Espanhol, o que supom um 7’3% da povoaçom reclusa. 39 destas mulheres, estam na cadeia pola sua atividade política.

Dos 70 Centros Penitenciários espalhados por todo o território do Estado, só três som especificamente para mulheres e nom chegam para albergar a todas as presas. Muitas estám dispersadas em módulos que “habilitam” dentro das cadeias masculinas, ali adoitam estar todas misturadas, sem fazer diferença entre presas preventivas, presas com condenas de longa duraçom, ou a classificaçom de cada umha em primeiro ou segundo grau; e isto a pesar de que separar à populaçom reclusa segundo o seu perfil social e criminológico é um dos princípios fundamentais do tratamento penitenciário.

Estar em módulos dentro de cadeias de homens fai que padeçam grandes carências a nível de instalaçons e recursos. As atividades q se lhes ofertam som marcadamente sexistas, relacionadas em geral co coidado doméstico, os coidados e os trabalhos manuais.

Muitas mulheres sofrem o abando por parte da família quando som encarceradas. Isto trae consigo consequências psicológicas, mas também económicas, vendo-se na obriga de trabalhar na cadeia para subsistir.

No ano 2017 por unha jornada laboral de 9 horas ao dia, colocando etiquetas nos produtos de Zara Home e El Corte Inglés, as presas da cadeia de Zuera cobrabam umha nómina de 121,53 euros ao mês.

A saúde nas prisons é muito deficitária, mas no caso das mulheres agrava-se dado que a maioria das cadeias nom contam com serviços específicos para elas (como puider ser um serviço de ginecologia).

Os módulos maternos estam a verse reduzidos polo que muitas mulheres com crianças som alonxadas das suas casas. Ademais estes módulos nom estam adaptados nem para mulheres grávidas, nem para as crianças. O frio, a humidade, a megafonía a bourar todo o dia…

De 39 presas políticas, quatro som galegas. Três delas estam dispersadas a centos de Kilómetros da nossa terra.

Animamos-vos a escrever-lhes neste 8 de Março, a que lhe acheguedes a vossa #solidariedadeimparável e sororidade feminista:

ASUNCION LOSADA CAMBA

C.P Teixeiro

Carretera de Paradela s/n

15310 Teixeiro

Curtis

MONICA REFOXOS PEREZ

C.P. Jaen

Ctra. Bailen-Motril km.28

23009 Jaen

MARIA JOSE BAÑOS ANDUJAR

C.P. Picassent

N-340, km. 225

46220 Picassent

Valencia

VITORIA GOMEZ MENDEZ

C.P. Topas

Ctra N630, Km 314

3779 Topas

Salamanca

De Ceivar, queremos aproveitar o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora para lembrá-las a todas, para dar-lhes voz, para unir as nossas vozes, dentro e fora dos muros, num mesmo berro: “Nas ruas e nas prisons, mulheres combativas!”