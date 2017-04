Antom Santos sairá em liberdade o próximo 2 de Maio!

No Código Penal de 2015 um artigo permite revisar as sentenças de pessoas condenadas por terrorismo. Daquela, apresentou-se um recurso perante o Tribunal Supremo solicitando o rebaixamento das condenas de Roberto Fialhega, Eduardo Vigo, Maria Osório e Antom Santos. E vimos de saber que se aceitou umha reduçom para as penas contra Maria e Antom, que passam da sua condena inicial de sete anos e nove meses, a umha de cinco anos de quatro meses. Assim é que Antom ficará em liberdade em algo menos de um mês, o próximo dous de Maio.

Para o caso da Maria, dado que estivo um periodo em liberdade condicional antes do juizo, tem algo mais de um ano ainda até dar por finalizados os cinco anos e quatro meses. Infelizmente, para os casos de Teto e mais de Edu nom se aplicou esta reduçom.

Alegramo-nos pola próxima volta à terra de Antom, entretanto, continuaremos transpassando os muros com atividade solidária dia a dia.

Liberdade independentistas!